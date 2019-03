Auguri a tutti i papà bergamaschi

Ecco le foto, i sorrisi e gli abbracci più belli Oltre 500 foto sono arrivate in pochi giorni alla redazione de L’Eco di Bergamo. Qui la galleria fotografica più bella: tra l’affetto dei figli e delle figlie, scatti ricordi di abbracci, baci ed emozioni speciali.

È arrivato il giorno dedicato a tutti i papà: l’ augurio de l’Eco di Bergamo arriva attraverso i volti e le storie che ci avete mandato in questi giorni con i vostri scatti, bellissimi. Perchè sinceri e speciali, pieni di emozione. Sono auguri che ricordano momenti vissuti: gite in montagna, un tuffo al mare, il fatidico momento del sì, accompagnate dal papà emozionato. Compleanni, semplicissimi abbracci ricchi di sentimento. E poi sorrisi, anche in bianco e nero. Foto di un passato che mai si dimenticherà.

C’è chi ricorda il suo papà volato in cielo e si stringe in un abbraccio forte forte con lui in questo giorno particolare. Sono belli, densi di emozioni, i messaggi che accompagnano le oltre 500 fotografie inviate alla nostra redazione in queste due settimane per festeggiare i papà della Bergamasca. E sono belli i sorrisi, i momenti immortalati negli scatti pubblicati sulla pagina Facebook de l’Eco di Bergamo. L’augurio è anche quello della nostra redazione a tutti i papà di Bergamo.

