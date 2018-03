«Bang» sonici dei due caccia

Aperta un’inchiesta esplorativa I boati avevano creato allarme e danneggiato il palazzo della Procura. Aperto un fascicolo senza reati e indagati. Attesa relazione dell’Aeronautica.

La Procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta sui «bang» sonici provocati da due caccia lo scorso giovedì mattina sui cieli della Lombardia. Si tratta di un’indagine iscritta a modello 45, cioè di tipo esplorativo, che non ipotizza reati e non contempla indagati. L’ha voluta il procuratore aggiunto Massimo Meroni che proprio in questi giorni lascerà l’ufficio di Piazza Dante, destinazione Corte d’appello di Milano. La magistratura inquirente vuole approfondire l’episodio delle due «esplosioni» che aveva creato allarme in città e in provincia e danneggiato un lucernario della Procura, con on un vetro che s’era staccato sfiorando le guardie giurate poste al’ingresso del palazzo.

