Berzo San Fermo, stroncato da un malore nella cascina di famiglia Si tratta di un uomo di 73 anni: immediati i soccorsi. L’anziano si è sentito male intorno alle 11.30 di sabato 11 settembre.

È stato stroncato da un malore improvviso nella cascina di famiglia a Berzo San Fermo, in via Seresina, nella zona alta del paese. Un uomo di 73 anni è morto nella mattinata di sabato 11 settembre: l’anziano si è sentito male intorno alle 11.30 ma e purtroppo non ce l’ha fatta. Immediati i soccorsi al 112. Sul posto sono giunte un’ambulanza da Entratico e un’automedica da Bergamo il cui personale sanitario ha tentato di tutto per salvargli la vita. Le condizioni dell’uomo erano gravi fin dall’inizio e alla fine il suo cuore non ha retto.

