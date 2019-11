Bollo auto, a Bergamo evasi 19 milioni

Inviate 83 mila lettere di sollecito Dopo Milano e Brescia, Bergamo è la terza provincia lombarda per evasione dal bollo auto: l’obiettivo della Regione è ora quello di recuperare quasi 19 milioni di euro.

Oltre 83 mila lettere di ingiunzioni di pagamento inviate a cittadini bergamaschi con l’obiettivo di recuperare quasi 19 milioni di euro. Dopo Milano e Brescia, Bergamo è la terza provincia lombarda per evasione dal bollo auto, tassa regionale che frutta al Pirellone qualcosa come 800 milioni.

Ma che l’anno scorso ha fatto registrare anche un’evasione di 190 milioni. Tanto da spingere la Regione a correre ai ripari, non soltanto inviando 853 mila lettere con l’ingiunzione di pagamento.

Ma anche puntando a «fidelizzare» il cittadino grazie all’introduzione di un ulteriore sconto a chi opta per la domiciliazione bancaria del bollo. Di fatto una garanzia del pagamento per il Pirellone e che si concretizzerà, a partire dall’anno prossimo, con il pagamento di soli dieci mesi su dodici per il cittadino.

