Coronavirus, a Bergamo 5 nuovi casi

Lombardia, quattro decessi e +67 positivi Ecco il report aggiornato dello sviluppo della pandemia in Lombardia, i dati sono quelli diffusi sabato 11 luglio.

«I dati di oggi si caratterizzano per un sensibile aumento delle persone guarite (+192 rispetto a ieri) e per il continuo calo dei ricoveri nei reparti dei nostri ospedali che attualmente ospitano 173 pazienti, 17 in meno di ieri. L’aumento di due unita’ registrato nelle terapie intensive (29 rispetto ai 27 posti letto covid occupati ieri) e’ determinato dall’aggravamento del quadro clinico di due pazienti, che risultano positivi al Coronavirus ma che sono ricoverati per patologie diverse. I nuovi casi positivi sono 67, di cui 21 a seguito di positività ai test sierologici e 25 ’debolmente positivi’».

Così l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta i dati di oggi.

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni e’ disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 7.055, totale complessivo: 1.133.387

- i nuovi casi positivi: 67 (di cui 21 a seguito di test sierologici e 25 ’debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi: 70.020 (+192) di cui 67.846 guariti e 2.174 dimessi;

- in terapia intensiva: 29 (+2);

- i ricoverati non in terapia intensiva: 173 (-17);

- i decessi: 4,

totale complessivo: 16.740;

I nuovi casi per provincia:

Bergamo: 5;

Milano: 26, di cui a Milano citta’: 15;

Brescia: 16;

Como: 8;

Cremona: 2;

Lecco: 4;

Lodi: 4;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 3;

Sondrio: 0;

Varese: 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA