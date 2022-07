Covid, a Bergamo 1.017 nuovi casi. In Lombardia +10.846 positivi e 42 decessi

Con 51.081 tamponi effettuati è di 10.846 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che scende al 21,2% (mercoledì era al 23%). Il numero dei ricoverati è in crescita nelle terapie intensive (+2, 41) mentre cala nei reparti (-33, 1.540).

Per quanto riguarda le province , a Milano sono stati segnalati 3.217 casi (di cui 1.116 in città), a Bergamo 1.017 , a Brescia 1.330, a Como 587, a Cremona 436, a Lecco 312, a Lodi 278, a Mantova 555, a Monza e Brianza 1.027, a Pavia 669, a Sondrio 154 e a Varese 966.

A Bergamo i soggetti residenti in provincia che sono in isolamento obbligatorio (cioè sono risultati positivi al tampone sono 10.093. Sono 174, invece, i contatti in isolamento volontario.