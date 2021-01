Fontana su zona rossa in Lombardia

«Ricorso contro Dpcm entro martedì» Attilio Fontana in conferenza stampa fa il punto sulla situazione riguardo la zona rossa in Lombardia.

«I nostri avvocati hanno predisposto il ricorso che tra stasera e domani mattina verrà depositato al Tar del Lazio. Si impugna nella parte dei criteri, facendo riferimento agli scenari anziché all’incidenza». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa in cui ha annunciato il ricorso contro il dpcm del governo di mettere la regione in zona rossa.

«La Lombardia ha somministrato 184.919 vaccini (78,8%). Questa settimana il ritardo sulle consegne Pfizer comporterà per la nostra regione 25.740 dosi in meno di vaccino. Andiamo avanti nella campagna entro i numeri disponibili, con picchi di oltre 20.000 vaccini al giorno in questa prima fase, ma voglio fare un chiarimento sulla percentuale che sovente viene usata per attaccare la Lombardia con la solita disinformazione».

Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook.

«Come sapete – prosegue - il vaccino Pfizer necessità di un richiamo dopo 21 giorni. Essendoci concrete possibilità di ritardi nelle forniture, mantenere una percentuale di dosi di sicurezza è fondamentale per essere certi di arrivare alla fase dei richiami con quelle necessarie. Mancare il richiamo significa vanificare anche la prima vaccinazione».

«Ringrazio tutto il personale sanitario per l’alta adesione volontaria alla campagna – conclude Fontana - il miglior esempio che potevano darci».

