Furti in aziende di metalli del Nord Italia

Fermata una banda di 13 persone Fermata dai carabinieri di Verbania una banda di 13 persone autori di numerosi furti anche in Bergamasca.

Furti in ditte di metalli, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori. Sono i reati contestati a 13 cittadini - romeni, ucraini e italiani - accusati di far parte di due distinte associazioni a delinquere che operavano in Piemonte e in Lombardia. L’operazione Mariner 1, come è stata battezzata, è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Verbania, in collaborazione con i colleghi delle provincie di Milano, Varese, Lecco e Bergamo. Sottoposti all’obbligo di firma altri due indagati.

