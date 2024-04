Mancava da casa da una settimana, ritrovato Salvatore: sta bene

È stato ritrovato il cinquantenne di Bergamo che mancava da casa da una settimana. I familiari avevano lanciano un appello e, poco dopo le 19,30 di lunedì 22 aprile, hanno comunicato la notizia del ritrovamento nella zona dell’Isola bergamasca. L’uomo è stato accompagnato al Policlinico di Zingonia per accertamenti ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Si tratta di Salvatore Bertolino, residente in città, alla Malpensata, dov’è ospite di una sorella da qualche tempo. Da una settimana non dava notizie di sé e il suo cellulare risultava spento. La scomparsa era stata denunciata ai carabinieri della stazione di Brembate, dove l’uomo ha abitato in passato. L’ultima volta era stato visto in sella alla sua Vespa blu caratterizzata dalla presenza di un adesivo a forma di scorpione maori sotto il sellino, sul lato destro.