Nuova newsletter e ascolto online delle notizie: l’informazione de «L’Eco di Bergamo» sempre più vicina a tutti i lettori

Ascoltare gli articoli

Dopo il rifacimento grafico, le nuove rubriche e la personalizzazione della pagina principale con MyHomePage, arriva ora anche la possibilità di ascoltare gli articoli invece di leggerli. All’inizio di ogni pezzo i lettori troveranno un player che indicherà la lunghezza dell’audio e, cliccando su play, sarà possibile accedere all’ascolto. Questa soluzione è stata implementata per permettere agli utenti di rimanere aggiornati sugli avvenimenti della Bergamasca anche nelle situazioni in cui leggere risulta più scomodo: in autobus, al lavoro, mentre si svolgono attività domestiche e quant’altro. Insomma, un po’ come se fosse un podcast.