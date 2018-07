Nuovi ritardi nei voli da Orio al Serio

Sette ore di attesa per volare in Grecia Vacanze partite decisamente male per i passeggeri del volo da Orio a Rodi e finite peggio per quelli di rientro da Creta: sette ore di ritardo per lo sciopero di Blu Panorama.

Ritardi nei voli da e per la Grecia di Blu Panorama e da e per le isole siciliane di Volotea all’aeroporto di Orio al Serio per un guasto tecnico. Sette ore di ritardo per un volo da Orio a Rodi di Blu Panorama che doveva partire a mezzogiorno e per il momento è stato riprogrammato alle 22.20 con nuovo velivolo; in ritardo anche il volo da Creta a Bergamo delle 11:05 che partirà intorno alle 21.30. Ritardi più «leggeri» di Volotea da e per Lampedusa (un paio d’ore). Il personale di volo e di terra delle due compagnie aeree Vueling e Blu Panorama si è presentato invece regolarmente e non ha incrociato le braccia per lo sciopero programmato per il 21 luglio.

