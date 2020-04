Rogo nella zona della ex Mangimi Moretti

Alte le fiamme, arrivano i vigili del fuoco Un incendio, per cause non ancora chiarite, è divampato poco prima delle 22 di domenica 12 aprile nelle zona dell’ex Mangimi Moretti, a Campagnola.

Le fiamme si sono sprigionate alte bruciando una baracca di legno disabitata, con sterpaglie e materiale vario. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco di Bergamo che hanno spento in meno di un’ora ciò che ancora stava bruciando.

Le fiamme sono state avvistate fin da lontano e numerose le segnalazioni anche dei nostri lettori. Sul luogo anche le volanti della questura e la pattuglia della polizia locale che per mezz’ora ha chiuso la carreggiata in direzione di via Don Bosco. Fortunatamente non si registrano danni a edifici nella zona nè feriti. Nell’incendio è bruciata anche la bandiera del monumento agli Alpini.

