Sabato e domenica la magia degli aquiloni

Alla Trucca la settima edizione del festival Sabato 15 e domenica 16 giugno al Parco della Trucca arriva la settima edizione di Bergamovola, festival degli aquiloni dei Servizi per l’Infanzia e la Genitorialità del Comune di Bergamo.

Organizzato dal Consorzio Solco Città Aperta, in collaborazione con HG80 impresa sociale, L’Orizzonte di Lorenzo, Rifiamo, Mani di Mamma, Associazione conGiulia, La Città Leggera, MUBE, Bergamo In aria, Rete Sociale di Campagnola, scout CNGEI e Sistema Bibliotecario Urbano.

(Foto by Beppe Bedolis)

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Bergamovola cresce e amplia l’attività su tre giorni per un’iniziativa che mira ad aggregare persone di tutte le età, dai bambini alle famiglie, ma anche giovani e adulti. Venerdì, il primo giorno, sarà riservato ai CRE dei quartieri limitrofi al parco, mentre sabato e domenica si ripeterà la formula collaudata: un mix di laboratori, corsi di pilotaggio, letture e volo libero degli ospiti aquilonisti. Per l’occasione infatti giungeranno a Bergamo diversi ospiti aquilonisti da altre regioni d’Italia e addirittura dall’estero, che anche quest’anno dedicheranno un volo speciale per i piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale cittadino, la domenica pomeriggio, sotto le finestre del reparto di pediatria.

La partecipazione ai laboratori è a libera sottoscrizione ed indicata (a seconda delle proposte) per bambini e bambine dai 3 agli 11 anni; il ricavato verrà devoluto all’associazione EOS Onlus – La Casa di Leo. Per partecipare ai laboratori è necessario ritirare una scheda presso l’infopoint allestito all’interno del parco.

Durante la manifestazione sarà possibile acquistare aquiloni.

Di seguito il programma dettagliato.

Per informazioni: www.bambiniegenitori.bergamo.it

PROGRAMMA BERGAMOVOLA 2019

SABATO 15 GIUGNO dalle 16.00 alle 18.00

Mongolfiere volanti

Giochi in scatola

Fly with MUBE - installazione I

Aquiloni sled

Aquiloni trapezoid

Macchinine volanti

DOMENICA 16 GIUGNO dalle 10.00 alle 12.00

Girandole

Carpe volanti

Giochi in scatola

Fly with MUBE - installazione II

Aquiloni sled

Aquiloni trapezoid

Mobile scacciaspiriti

DOMENICA 16 GIUGNO dalle 16.00 alle 18.00

Mongolfiere volanti

Carpe volanti

Giochi in scatola

Aquiloni sled

Aquiloni trapezoid

Aquiloni powersled

ENTRAMBI I GIORNI

Infopoint con vendita aquiloni

Corso di pilotaggio a cura di Stack Italia

Letture per i più piccoli a cura del Sistema Bibliotecario Urbano

Volo libero di aquiloni

