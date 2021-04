Scuola, i positivi sono 94 ma tornano a crescere le classi in quarantena: sono 72 In totale sono 799 i tamponi effettuati nel mondo scolastico dal 13 al 19 aprile, per un totale di 50.843 tamponi dall’inizio dell’anno scolastico a Bergamo.

La parabola dei contagi nel mondo della scuola conferma ancora un dato ridotto per quanto riguarda il numero dei nuovi positivi: dopo i 92 della settimana dal 6 al 12 aprile, gli ultimi dati dell’Ats rendicontano 94 positivi tra studenti, insegnanti e personale non docente nella settimana che va dal 13 al 19 aprile: in valori assoluti, sono i dati più bassi dal 15-21 febbraio; in mezzo picchi critici come le 212 infezioni del 21-28 febbraio e le 222 dell’1-7 marzo (ultima settimana prima del ritorno della Dad).

Alto invece il numero delle classi in quarantena con la riapertura delle scuole materne, primarie e medie. Sono infatti 72 rispetto alle 9 classi finite in isolamento tra 6 e 12 aprile o al boom che ne aveva viste 100 in quarantena nel periodo 8-14 febbraio, 119 tra 21-28 febbraio, 113 tra 1-7 marzo, 111 tra 8-14 marzo. Con una specifica: «Diciotto classi sono state messe in quarantena nella giornata di sabato per un docente positivo che insegna in un numero elevato di classi» spiegano da Ats Bergamo.

In totale sono 799 i tamponi effettuati nel mondo scolastico dal 13 al 19 aprile, per un totale di 50.843 tamponi dall’inizio dell’anno scolastico a Bergamo.

