Stadio, rogo nel locale immondizia: allarme in tilt Nottata movimentata, quella tra sabato e domenica 24 ottobre, per un piccolo incendio che è scoppiato – per cause accidentali – in un locale adibito allo stoccaggio dell’immondizia all’interno del Gewiss Stadium.

Tutto è avvenuto attorno all’1,30 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre a una guardia del corpo di vigilanza «Sorveglianza italiana»: l’incendio è stato rapidamente spento e la presenza dei mezzi dei vigili del fuoco ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. Gli abitanti della zona, inoltre, hanno dovuto anche fare i conti con una sirena-allarme automatica, che annunciava dall’altoparlante di lasciare la struttura – in realtà vuota – per via dell’incendio in corso. Dopo alcune ore di annuncio ripetuto, i vigili del fuoco sono stati costretti a tagliare i fili per interrompere la fastidiosa – e ormai molesta – comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA