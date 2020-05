Test sierologici, ecco le linee guida

Gallera: 62 euro la tariffa per quelli privati Avranno una tariffa di 62 euro i test sierologici per chi li vorrà fare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull’ambiente di lavoro: lo ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Via libera dalla giunta regionale alla delibera che detta le linee guida per i test sierologici che potranno essere eseguiti in Lombardia, compresi quelli rapidi e a pagamento. Gli esami sierologici per anticorpi Sars-Cov-2 potranno essere erogati dai laboratori pubblici e privati specializzati in microbiologia e virologia o con sezioni specializzate in microbiologia e virologia. Nel caso in cui lo screening si voglia effettuare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull’ambiente di lavoro, va data comunicazione all’Ats e i costi non saranno a carico del Servizio sanitario regionale. Le aziende potranno chiedere i test anche a laboratori esterni alla rete lombarda, purché riconosciuti dal Ministero della Salute. I laboratori accreditati ed autorizzati inseriti nella rete lombarda per Covid 19, invece, dovranno processare in via prioritaria i test secondo le indicazioni regionali e per quantitativi non inferiori a quelli che verranno definiti con un’apposita delibera.

Avranno una tariffa di 62 euro i test sierologici per chi li vorrà fare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull’ambiente di lavoro: lo ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook, aggiungendo che «chi li propone deve occuparsi di tutto, acquisire i test, trovare il laboratorio, spiegare che sono volontari» e che se si risulta positivi «bisogna mettersi in isolamento 14 giorni». Insomma questi test «non devono gravare sulla sanità pubblica».

In base ai test disponibili «è fortemente raccomandato - si legge nel testo - l’utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi» mentre «i test rapidi (test eseguiti su sangue capillare), essendo di natura puramente qualitativa, possono solo indicare la presenza o assenza di anticorpi». La delibera ribadisce comunque «che l’esecuzione di test sierologici, al di fuori di percorsi organizzati di verifica dei risultati ottenuti, riveste scarso significato e può contribuire a creare false aspettative e comportamenti a potenziale rischio nei cittadini interessati».

Al di fuori del servizio sanitario regionale, la delibera specifica che all’eventuale positività riscontrata con un test rapido dovrà seguire le verifica mediante sierologia con metodica Clia, Elisa o equivalenti, che a sua volta comporterà l’esecuzione di un tampone per accertare la contagiosità.

In ambito collettivo, i test per la ricerca del genoma dovranno essere acquisiti oltre la quota che deve essere garantita dalla rete dei laboratori del Covid-19 per il servizio sanitario regionale, pari «ad almeno il 10% del numero dei soggetti arruolati». Anche la tariffa del test sarà stabilita con un provvedimento ad hoc. Si precisa, infine, che la verifica della correttezza dei percorsi indicati è in capo al medico responsabile e che i relativi costi non sono in capo al servizio sanitario regionale. La positività al test CLIA o ELISA dovrà essere comunicata all’Ats di residenza del soggetto, indicando tra l’altro anche la data prevista per l’effettuazione del test fiduciario, e comporta l’avvio del percorso di sorveglianza di caso sospetto.

All’interno del servizio sanitario regionale, i test sierologici saranno utilizzati per la valutazione epidemiologica della sieroprevalenza della popolazione generale, aderendo allo studio proposto dal Ministero della Salute, e per la riammissione nella vita sociale delle persone poste in isolamento domiciliare durante la fase del lockdown. La delibera definisce infine i percorsi di screening sieroligici dedicati a particolari collettività, come gli operatori sanitari e sociosanitari, sia ospedalieri sia della medicina territoriale.

Successive indicazioni saranno operative saranno date per i soggetti fragili ospiti di particolari collettività chiuse e per gli operatori delle stesse. In seguito si procederà con altre categorie di soggetti, come forze dell’ordine e polizia locale

Sono oltre 25.000 invece le indagini epidemiologiche condotte sulla popolazione – nel periodo che va dal 22 febbraio all’11 maggio – da parte dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo al fine di individuare i contatti stretti dei pazienti positivi a Covid-19 e dare indicazioni sulla quarantena in cui rientrano, fornendo le indicazioni necessarie alla realizzazione di un corretto isolamento.

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo ad oggi ha ricevuto in totale 11.740 segnalazioni di casi positivi (soggetti sottoposti a tampone presso reparti ospedalieri, PS o RSA). Alla data odierna permangono in isolamento obbligatorio al proprio domicilio (dimessi e domiciliati) 1.341 soggetti. I casi positivi hanno determinato l’individuazione di 25.258 contatti stretti sottoposti a sorveglianza attiva per due settimane: di questi 731 si sono positivizzati e 24.174 sono asintomatici. Sono in corso altre 116 indagini che vedono impegnati quotidianamente gli operatori del dipartimento DIPS di ATS Bergamo e che proseguiranno nei prossimi giorni.

