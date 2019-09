Vendono bici da 5.000 euro, ma è rubata

Marito e moglie denunciati per ricettazione La denuncia del furto risale ai primi di agosto: le indagini dei carabinieri di Almenno San Salvatore.

Due denunce per ricettazione in concorso di una bici da corsa artigianale del valore di 5.000 euro: nella mattinata di mercoledì 25 settembre, i Carabinieri di Almenno San Salvatore hanno denunciato marito e moglie, rispettivamente di 33 e di 29 anni residenti nella Bergamasca, entrambi disoccupati e pregiudicati, per reati contro il patrimonio, perché avevano appena venduto a un’attività commerciale di Bergamo la bici rubata per soli 100 euro.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Almenno San Salvatore, a seguito della denuncia di furto presentata negli ultimi giorni di agosto dal legittimo proprietario, un ventiduenne di Almenno di San Bartolomeo, nella mattinata di oggi notavano l’inserzione di vendita tramite il profilo Instagram del negozio a cui i due coniugi avevano appena venduto la bici da corsa rubata per soli 100 euro. Gli immediati accertamenti sul posto, hanno consentito ai militari di rinvenire immediatamente il provento di furto, che è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere restituito al legittimo proprietario. Al termine dell’attività, i due coniugi bergamaschi sono stati denunciati entrambi per ricettazione in concorso.

