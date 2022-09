Vista, controllo gratuito da ItalianOptic. A chi acquista un paio di occhiali 3 mesi di abbonamento digitale a «L’Eco» in regalo

ItalianOptic e L’Eco di Bergamo condividono l’importanza del tema della prevenzione e della salute, oltre che uno «sguardo» attento sul territorio e i suoi abitanti. Gli anni Cinquanta di Marilyn Monroe, che nel film «Come sposare un milionario» strabuzza continuamente gli occhi pur di non indossare un paio di occhiali da vista, sono passati da tempo.

Oggi, gli occhiali non sono solo uno strumento indispensabile per correggere un difetto visivo, ma anche un accessorio chiave nello stile. Basti pensare alla vasta gamma di modelli presenti sul mercato, all’eleganza delle finiture o alla possibilità di scegliere la montatura che più si adatta al nostro viso. Addirittura, c’è chi ha fatto degli occhiali un vero e proprio segno distintivo, come il cantante Dargen D’Amico, che nessuno ha mai visto privo delle iconiche lenti scure.