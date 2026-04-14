Virtù contro Vizio: il piccolo capolavoro di Pietro Bernini alla Carrara
IL PODCAST. Una scultura alta appena quaranta centimetri racconta una lotta eterna. Il quinto episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» svela il significato nascosto di un’opera di Pietro Bernini, padre del grande Gian Lorenzo.
Bergamo
È una scultura piccola, poco più di quaranta centimetri. Eppure, osservandola da vicino, sembra esplodere di energia. Una figura femminile domina la scena: afferra il suo avversario per i capelli, alza il pugno e lo schiaccia con decisione. Non è una scena mitologica qualunque. È la Virtù che sconfigge il Vizio, scolpita nel marmo da Pietro Bernini, padre del celebre Gian Lorenzo e protagonista della scultura tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Curiosa e sorprendente anche la storia che al porta in Accademia Carrara, legata alla figura di uno tra i più grandi critici d’arte italiani, Federico Zeri, che la teneva su un tavolo in salotto...
Il progetto «L’arte in pausa caffè»
Questo sorprendente gruppo marmoreo è al centro della quinta puntata del podcast «L’arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino», curato da Roberto Vitali della redazione web de L’Eco di Bergamo in collaborazione con l’Accademia Carrara.
Un uscita a settimana per scoprire particolari inediti e storie curiose di alcune delle opere che costituiscono il vasto patrimonio della Carrara. Nel podcast si alterneranno le voci di Paolo Plebani, conservatore e referente Dipinti, Disegni, Stampe, Archivi Storici, Biblioteca Storica e di Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate, Placche e Placchette, entrambi dell’Accademia Carrara di Bergamo. La voce narrante è di Riccardo Sanga. L’audio, le riprese e il montaggio, invece, sono di Franco Signorelli.
Il videpocast e l’offerta speciale per abbonarsi
Il videopocast avrà una cadenza settimanale. A parte la prima puntata aperta a tutti, le altre saranno visibili solo dagli abbonati. E a proposito di abbonamento, nel corso dell’iniziativa «L’Arte in Pausa caffé», si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro .
I titoli delle puntate in uscita
1. «Il ritratto di Lucina Brembati» con Paolo Plebani il 17 marzo (free)
2. «Maria Tudor la sanguinaria» con Giulia Zaccariotto il 24 marzo (per abbonati)
3. «Lo studioso con il libro aperto» con Paolo Plebani il 31 marzo (per abbonati)
4. «L’enigma di San Sebastiano» con Giulia Zaccariotto il 7 aprile (per abbonati)
5. «Vizio e virtù in Pietro Bernini» con Giulia Zaccariotto il 14 aprile
(per abbonati)
6. «Anastasia Spini, il ritratto di chi non chiese permesso» con Paolo Plebani il 21 aprile (per abbonati)
7. «Caterina Cornaro: un duetto da melodramma sul trono perduto di Cipro» con Paolo Plebani il 28 aprile (per abbonati)
8. «Lorenzo Lotto: debiti e calzini, tra grifoni, codicilli e medaglie» con Giulia Zaccariotto il 5 maggio (per abbonati)
9. «Chi è quel gentiluomo inquieto? Il ritratto che ancora inganna il web» con Paolo Plebani il 12 maggio (per abbonati)
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