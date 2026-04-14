Virtù contro Vizio: il piccolo capolavoro di Pietro Bernini alla Carrara

È una scultura piccola, poco più di quaranta centimetri. Eppure, osservandola da vicino, sembra esplodere di energia. Una figura femminile domina la scena: afferra il suo avversario per i capelli, alza il pugno e lo schiaccia con decisione. Non è una scena mitologica qualunque. È la Virtù che sconfigge il Vizio, scolpita nel marmo da Pietro Bernini, padre del celebre Gian Lorenzo e protagonista della scultura tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Curiosa e sorprendente anche la storia che al porta in Accademia Carrara, legata alla figura di uno tra i più grandi critici d’arte italiani, Federico Zeri, che la teneva su un tavolo in salotto...

Il progetto «L’arte in pausa caffè»

Questo sorprendente gruppo marmoreo è al centro della quinta puntata del podcast «L’arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino», curato da Roberto Vitali della redazione web de L’Eco di Bergamo in collaborazione con l’Accademia Carrara.

Un uscita a settimana per scoprire particolari inediti e storie curiose di alcune delle opere che costituiscono il vasto patrimonio della Carrara. Nel podcast si alterneranno le voci di Paolo Plebani, conservatore e referente Dipinti, Disegni, Stampe, Archivi Storici, Biblioteca Storica e di Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate, Placche e Placchette, entrambi dell’Accademia Carrara di Bergamo. La voce narrante è di Riccardo Sanga. L’audio, le riprese e il montaggio, invece, sono di Franco Signorelli.

Il videpocast e l’offerta speciale per abbonarsi

Il videopocast avrà una cadenza settimanale. A parte la prima puntata aperta a tutti, le altre saranno visibili solo dagli abbonati. E a proposito di abbonamento, nel corso dell’iniziativa «L’Arte in Pausa caffé», si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro .