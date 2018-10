Camion urta una sbarra a Oriocenter

Ferito l’operaio intento a sistemarla Doppio incidente al centro commerciale Oriocenter nella mattinata di martedì 9 ottobre: un camion ha urtato la barra d’ingresso al parcheggio est. Ferito l’operaio intervenuto per ripristinare l’agibilità dell’area.

Doppio incidente nella mattinata di martedì 9 ottobre al centro commerciale Oriocenter: un camion addetto alla logistica ha urtato la sbarra d’accesso che limita l’altezza del parcheggio est (tra l’Iper e l’area nuova) del centro commerciale. Il conducente, un uomo di 48 anni, è rimasto lievemente ferito e sul posto sono intervenuti subito i soccorsi. Non è chiaro come sia potuto accadere visto che si tratta tra l’altro di un mezzo che transita spesso dal centro commerciale per delle consegna.

Purtroppo il peggio è accaduto dopo: un operaio di 61 anni intervenuto per ripristinare la sbarra danneggiata è rimasto ferito nelle operazioni di sistemazione per cause da accertare riportando seri traumi. L’uomo è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

