Lorenzo e Red: la sfida è vinta

Con il diabete a nuoto nel lago A 11 anni attraversa il ramo lecchese insieme all’inseparabile amico a quattro zampe, specializzato nel segnalare i livelli di glicemia.

Questa è una storia speciale, perché speciali sono i suoi protagonisti: un bambino di undici anni di Dalmine, Lorenzo Corti, diabetico da quando aveva 7 anni, e il suo cane, Magic Red, un australian kelpie che non è solo il suo migliore amico a 4 zampe, ma anche la sua sentinella. Red è infatti stato addestrato per essere un cane «allerta diabete», ossia in grado di fiutare le variazioni dei livelli glicemici nel sangue del suo padrone. Insieme hanno dimostrato che con passione, volontà, una famiglia e degli amici che ti supportano, si può fare di tutto: anche attraversare il lago a nuoto nonostante il diabete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA