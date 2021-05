Dalmine, dal 1° giugno il Cus riapre le porte agli atleti. Avanti anche con i vaccini

Riapre all’attività sportiva il Cus di Dalmine: dal 1° giugno ripartono alcuni corsi e l’utilizzo della sala fitness. Le palestre continueranno a essere usate come hub vaccinale ma grazie ad ingressi diversi e spazi non contigui, si potranno svolgere alcune attività sportive in sicurezza.

«Il Cus attualmente è centro vaccinale: come rappresenta per noi motivo di grande orgoglio essere in prima linea nella lotta al Covid-19, lo è anche favorire la ripresa delle normali attività, tra cui, appunto, quelle sportive» sottolinea il rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini. Gli spazi dedicati alla somministrazione dei sieri anti-Covid e quelli riservati alla palestra restino ben separati». Gli sportivi accederanno alla struttura, previa prenotazione online (creando un account personale sul sito: www.cusbergamo.it), da un cancello pedonale in via Kennedy 19/A . E sarà necessario essere in possesso di un certificato medico.