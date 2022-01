Dopo la vacanza, bergamasco bloccato in quarantena in Lapponia

La vacanza in Lapponia si è trasformata in quarantena per i due fidanzati Beatrice Farina, di Verolanuova e Matteo Lotti, di Misano.

Una coppia bresciano-bergamasca è bloccata in Lapponia a causa del Covid: partiti per un viaggio subito dopo le festività natalizie, hanno dovuto prolungare il soggiorno perché sono risultati positivi al coronavirus e quindi sottoposti a quarantena . «Siamo partiti dall’Italia il 5 gennaio - racconta Beatrice Farina, 32 anni di Verolanuova al “Giornale di Brescia” con Matteo Lotti, di Misano Gera d’Adda - e avremmo dovuto fermarci fino al 9. Eravamo coscienti della situazione sanitaria critica, ma avevamo usato tutte le cautele possibili per non rinunciare al nostro primo viaggio insieme, era regalo di Natale di Matteo per me».

Una vacanza che ha portato la giovane coppia a solcare le nevi finlandesi su slitte trainate da renne e husky, ammirare panorami da cartolina e farsi selfie negli igloo. Tutto perfetto, fino al momento di ripartire. « All’aeroporto di Rovaniemi - spiega Beatrice - è allestito un tendone rosso dove tutti i passeggeri in procinto di imbarcarsi vengono sottoposti a tampone . Quindi toccava anche noi. Ne avevamo fatto uno, con esito negativo, appena prima di lasciare l’Italia e non avevamo alcun sintomo, eravamo tranquilli. Quando ci hanno chiamati dicendoci che eravamo positivi e dovevamo ritornare al punto tamponi per fare il molecolare è stata una doccia gelata ».