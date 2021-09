Sorisole, Matteo attento e generoso : «Era capace di ascoltare»

«Era una persona che si preoccupava sempre per gli altri». È una frase che ripetono frequentemente gli amici nel descrivere i tratti caratteristici di Matteo Cornago, il venticinquenne che ha perso la vita insieme al compagno di cordata Giovanni Allevi mentre arrampicava la parete nord-est del Badile, sul versante svizzero della montagna. Amici che martedì sera si sono riuniti all’oratorio di Petosino di Sorisole attorno ad un falò per ricordare Matteo e che ora continuano a spendere belle parole per il loro compagno innamorato della vita. Un giovane pieno di qualità che se ne è andato troppo presto, in maniera drammatica e inaspettata.

«Lui era una persona introversa - racconta il venticinquenne Riccardo Cortesi, che è stato in classe con Matteo al Liceo presso il Seminario di Bergamo -, ma sempre sorridente e che utilizzava le parole nei momenti giusti. Era anche molto bravo a scuola e davvero capace negli sport in generale e la montagna era la sua grande passione».