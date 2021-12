Zanica, debutta lo stadio dell’AlbinoLeffe: è il primo impianto di proprietà in serie C

Dopo tanta attesa e intoppi di carattere urbanistico, il sogno dell’AlbinoLeffe diventa realtà. Martedì alle 18, a Zanica, inaugurerà infatti il suo stadio di proprietà (il primo impianto di proprietà in serie C in Italia), giocando la prima partita casalinga nel mega impianto di via Comun Nuovo, realizzato dallo studio spagnolo BattleIRoig, e caratterizzato da una tribuna di 21 metri e 1.791 posti a sedere. «La Lega Italiana Calcio Professionistico – annuncia la società in un comunicato – nelle more dell’accoglimento dell’istanza presentata alla Figic, dispone che la gara AlbinoLeffe - Pro Patria, in programma martedì 21 dicembre sia disputata presso il nuovo impianto di Zanica».

Il Comune di Zanica ha infatti dato via libera, rilasciando una «licenza temporanea di agibilità ed apertura temporanea dello stadio» valida fino al 30 giugno 2022. Ad aver sbloccato l’impasse in cui l’impianto si trovava, un impegno unilaterale d’obbligo presentato dalla società bluceleste del presidente Gianfranco Andreoletti (che finora ha giocato le partite casalinghe sul campo del Gorgonzola).