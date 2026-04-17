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Economia / Bergamo Città Venerdì 17 Aprile 2026

Brembo porta la frenata racing nel mondo della mountain bike

GR-PRO. Dall’esordio nel Mondiale Downhill con Specialized Gravity Team nasce il nuovo ecosistema frenante per le Mtb di ultima generazione.

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Brembo porta la frenata racing nel mondo della mountain bike
Brembo accelera la propria espansione nel segmento off-road e presenta GR-PRO, un ecosistema frenante completo pensato per le moderne mountain bike

Brembo accelera la propria espansione nel segmento off-road e presenta GR-PRO, un ecosistema frenante completo pensato per le moderne mountain bike e fortemente ispirato al Dna racing dell’azienda bergamasca. L’annuncio, dato il 16 aprile, segna un passo deciso verso un settore in forte crescita, dove prestazioni, controllo e affidabilità sono sempre più determinanti.

La nuova famiglia GR-PRO comprende tutti gli elementi chiave del sistema frenante – pinze, pompe, pastiglie, dischi, tubi in treccia metallica e olio minerale dedicato – progettati per lavorare in perfetta sinergia. Il risultato è un pacchetto integrato capace di garantire costanza di rendimento anche nelle condizioni più estreme, dal downhill alle eMTB.

Cuore della proposta è il GR-PRO Kit, che trasferisce direttamente nel mondo MTB tecnologie sviluppate nelle competizioni di alto livello. L’esperienza maturata da Brembo nella UCI Downhill World Cup si traduce in un sistema capace di offrire elevata potenza frenante, modulabilità e stabilità termica, caratteristiche fondamentali soprattutto per le discipline gravity e per le bici a pedalata assistita, più pesanti e veloci.

Disponibile in Europa da luglio

Dal punto di vista tecnico, spiccano la pinza freno forgiata in due pezzi, progettata per aumentare rigidità e precisione, e la pompa con ampie possibilità di regolazione: tre livelli per il rapporto leva, sette per la corsa a vuoto e ben quaranta posizioni per la distanza della leva. Una personalizzazione estrema che consente al rider di adattare il feeling di frenata alle proprie esigenze.

Completano il sistema dischi in acciaio inox con pista frenante derivata dal Mondiale, tubi in treccia metallica per una risposta costante e un olio minerale sviluppato internamente. Il GR-PRO Kit sarà disponibile sul mercato europeo a partire da luglio 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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