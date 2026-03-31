Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Martedì 31 Marzo 2026

Brembo riprogetta i freni hypercar per la Superleggera Ducati

IN CARBONIO CERAMICO. C’è un po’ di Brembo nella nuova Superleggera V4 Centenario di Ducati, l’ultima moto da strada della casa emiliana.

Brembo riprogetta i freni hypercar per la Superleggera Ducati
La nuova Superleggera V4 Centenario di Ducati

Ad essere firmati dalla realtà bergamasca sono, ovviamente, gli elementi dell’impianto frenante, una nuova tecnologia che porta sulle moto le soluzioni dell’automotive e delle gare. «Hyction», il cui nome nasce dall’unione tra i termini «hyper» e «action» è un disco freno realizzato in un composito in carbonio ceramico con una matrice in carbonio rinforzata da fibre e integrata con silicio e carburo di silicio. La tecnologia deriva da quella impiegata sulle hypercar , ma è stata completamente riprogettata per le applicazioni su due ruote. Il risultato è un’eccezionale resistenza termica e stabilità strutturale.

La pinza radiale monoblocco

Per sfruttare al massimo il potenziale del disco, Brembo ha sviluppato l a pinza radiale monoblocco Gp4-Hy, ricavata da un unico blocco di alluminio. Al suo interno si trova un meccanismo potenziato derivato dalle competizioni, in cui un movimento obliquo di scorrimento delle pastiglie genera una maggiore forza frenante a parità di pressione sulla leva. A completare il sistema c’è un disco posteriore flottante in acciaio con campana in alluminio replicando, ancora una volta, una soluzione derivata direttamente dalle applicazioni racing, che consente di ridurre ulteriormente la massa complessiva. Infine la forcella pressurizzata Öhlins Npx 25/30 Carbon, la prima nel suo genere applicata su una moto stradale, presenta foderi esterni in fibra di carbonio realizzati con strati unidirezionali per massimizzare il risparmio di peso rispetto alle soluzioni tradizionali. La riduzione di peso è dell’8% rispetto alla Panigale V4 R e del 10% rispetto alla Panigale V4 standard, migliorando l’agilità e la sensibilità dell’avantreno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Industria Trasformazione
Sport
Motociclismo
Brembo
Ducati
Ohlins