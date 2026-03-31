Brembo riprogetta i freni hypercar per la Superleggera Ducati
IN CARBONIO CERAMICO. C’è un po’ di Brembo nella nuova Superleggera V4 Centenario di Ducati, l’ultima moto da strada della casa emiliana.
Ad essere firmati dalla realtà bergamasca sono, ovviamente, gli elementi dell’impianto frenante, una nuova tecnologia che porta sulle moto le soluzioni dell’automotive e delle gare. «Hyction», il cui nome nasce dall’unione tra i termini «hyper» e «action» è un disco freno realizzato in un composito in carbonio ceramico con una matrice in carbonio rinforzata da fibre e integrata con silicio e carburo di silicio. La tecnologia deriva da quella impiegata sulle hypercar , ma è stata completamente riprogettata per le applicazioni su due ruote. Il risultato è un’eccezionale resistenza termica e stabilità strutturale.
La pinza radiale monoblocco
Per sfruttare al massimo il potenziale del disco, Brembo ha sviluppato l a pinza radiale monoblocco Gp4-Hy, ricavata da un unico blocco di alluminio. Al suo interno si trova un meccanismo potenziato derivato dalle competizioni, in cui un movimento obliquo di scorrimento delle pastiglie genera una maggiore forza frenante a parità di pressione sulla leva. A completare il sistema c’è un disco posteriore flottante in acciaio con campana in alluminio replicando, ancora una volta, una soluzione derivata direttamente dalle applicazioni racing, che consente di ridurre ulteriormente la massa complessiva. Infine la forcella pressurizzata Öhlins Npx 25/30 Carbon, la prima nel suo genere applicata su una moto stradale, presenta foderi esterni in fibra di carbonio realizzati con strati unidirezionali per massimizzare il risparmio di peso rispetto alle soluzioni tradizionali. La riduzione di peso è dell’8% rispetto alla Panigale V4 R e del 10% rispetto alla Panigale V4 standard, migliorando l’agilità e la sensibilità dell’avantreno.
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