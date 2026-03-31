Brembo riprogetta i freni hypercar per la Superleggera Ducati

Ad essere firmati dalla realtà bergamasca sono, ovviamente, gli elementi dell’impianto frenante, una nuova tecnologia che porta sulle moto le soluzioni dell’automotive e delle gare. «Hyction», il cui nome nasce dall’unione tra i termini «hyper» e «action» è un disco freno realizzato in un composito in carbonio ceramico con una matrice in carbonio rinforzata da fibre e integrata con silicio e carburo di silicio. La tecnologia deriva da quella impiegata sulle hypercar , ma è stata completamente riprogettata per le applicazioni su due ruote. Il risultato è un’eccezionale resistenza termica e stabilità strutturale.