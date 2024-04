Torna Edil, la «Fiera dell’Edilizia 5.0». A Bergamo fino a domenica 29 aprile

Alla Fiera di Bergamo torna Edil, dopo dieci anni di attesa. La «Fiera dell’Edilizia 5.0», organizzata da Promoberg, ha aperto ufficialmente i battenti nella mattinata di venerdì 26 aprile, per un’edizione che rappresenta una sorta di anno zero per la manifestazione: interrotta nel 2013, anche per via delle anomale dinamiche del mercato, riparte con quella che ufficialmente sarebbe la ventottesima edizione. Con la volontà di diventare punto di riferimento a lungo termine, in un territorio che - sull’asse con Brescia e Milano - rappresenta da sempre il più importante distretto economico del settore delle costruzioni. Tre le giornate di apertura (dalle 9 alle 19), fino a domenica 28. Gratuito l’ingresso: previa registrazione sul sito dell’evento (fieraedile.it) o direttamente all’ingresso.