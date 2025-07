Ipotesi Ingegneria al Km Rosso: un investimento da 60 milioni

L’ idea è nata tempo fa come una suggestione: trasferire il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Bergamo dal campus di Dalmine al Kilometro Rosso, nell’area ancora vuota dietro il muro rosso lungo l’A4 e sulla quale si affaccia la sede di Confindustria Bergamo. È questa la proposta che proprio Confindustria sta coltivando, sottotraccia, attraverso una fitta rete di relazioni con le istituzioni e gli imprenditori del territorio e che dopo un anno e mezzo inizia ora a prendere forma. Il progetto nasce dal bisogno – sempre più urgente – di dare ad Ingegneria spazi più adeguati per lo sviluppo delle sue attività, ma pure dalla volontà di rafforzare ulteriormente il legame tra università e mondo del lavoro.

Il Dipartimento di Ingegneria conta circa 4.500 studenti e una forte vocazione per le attività di laboratorio, a cui servono inevitabilmente spazi più ampi, rispetto alle semplici aule. Da tempo l’ateneo ne sta cercando: gli attuali 16mila metri quadri disponibili a Dalmine infatti non bastano più. Nel breve termine ne servirebbero almeno 25mila, con una prospettiva di espansione fino a 30mila e più tra il 2030 e il 2040.

Larea nei pressi del Kilometro Rosso dove potrebbe sorgere il nuovo campus universitario di Ingegneria La sede di Dalmine non offre le condizioni ideali per sviluppare l’idea di un ecosistema integrato tra ricerca, industria e formazione, che invece potrebbe garantire un trasloco al Kilometro Rosso, all’interno del distretto dell’innovazione che è già sede di laboratori universitari, aule per l’alta formazione e uffici di trasferimento tecnologico. Anche l’ateneo è già presente, ma il trasloco di Ingegneria rappresenterebbe un rafforzamento significativo della partnership, con la creazione di un vero e proprio open campus moderno, attrattivo e capace di generare sinergie con le realtà produttive e scientifiche. Il «contenitore» universitario non sarebbe dunque solo una sede fisica ma, nelle intenzioni, un soggetto attivo, catalizzatore di idee e di relazioni. In altre parole, il cuore pulsante di un ecosistema dell’innovazione che potrebbe dare ulteriore slancio anche allo stesso Kilometro Rosso per consolidare il proprio ruolo di hub tecnologico e scientifico a livello nazionale e internazionale.

utto ciò in un contesto demografico e industriale sotto pressione, in cui la formazione diventa leva per mantenere competitività. L’università punta a diventare sempre più una «scuola di territorio», capace di formare anche gli studenti provenienti dalle valli bergamasche e accompagnarli verso il mondo del lavoro locale. Una sorta di formazione a «km zero», capace di rafforzare il tessuto economico e sociale della provincia e di rispondere concretamente alle esigenze delle imprese, che chiedono competenze tecniche e manageriali sempre più specializzate.

Sul piano economico si parla di un investimento che potrebbe essere stimato in 50-60 milioni di euro, con un orizzonte temporale di 4 anni per la sua realizzazione. Una cifra considerevole, ma decisamente più sostenibile rispetto all’ipotesi precedente di insediamento nell’area della ex Reggiani, poi abbandonata: lì si parlava di 70-80 milioni di euro per 40mila mq, senza contare i costi di bonifica del terreno, che avrebbero ulteriormente alzato la spesa.

La sostenibilità finanziaria poggerebbe già su un terreno favorevole: la volontà condivisa di fare rete tra pubblico e privato, istituzioni e imprese, potrebbe trasformarsi in un moltiplicatore di valore. Il processo di ascolto del territorio è in corso, e la fiducia verso la parte finanziaria sarebbe già stata manifestata da diverse istituzioni. Tra i possibili scenari ci sarebbe anche la costituzione di un Fondo immobiliare, sulla falsariga dell’esperienza intrapresa con le ex caserme Montelungo e Colleoni.

Il modello di governance previsto, che coinvolgerebbe Kilometro Rosso, Confindustria, Università e altri attori territoriali, garantirebbe poi una gestione efficace e trasparente, anche in un’ottica di rafforzamento della coesione territoriale a tutti i livelli.

