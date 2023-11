Nicholas, l’ultimo messaggio dell’amico: «Gli avevo chiesto di portarmi una pizza»

«Tieni duro che quando arrivi con la pizza ti do la mancia»: è questo l’ultimo messaggio inviato da Leonardo Lozza all’amico Nicholas Foresti prima del grande silenzio che ha anticipato la tragedia che ha colpito il giovane treviolese di 22 anni. Nicholas, pony pizza da poco più di due mesi, mercoledì sera avrebbe dovuto consegnare proprio al giovane amico Leonardo, dopo aver portato l’ordine a un altro cliente. Una consegna che, purtroppo, non è mai arrivata.

C’è davvero ancora tanto sgomento e incredulità ad Albegno, località di Treviolo, per il grave incidente che ha coinvolto Nicholas Foresti, 22enne che stava lavorando come rider nella serata di mercoledì 15 novembre. Il ragazzo era in sella a uno scooter 125 quando, all’altezza del sovrappasso di via Grumello, un’auto ha svoltato improvvisamente tagliando la strada al centauro. Violentissimo l’urto tra la due ruote e l’automobile, con il ragazzo che ha subito gravissime ferite.

Immediatamente soccorso è stato trasportato al vicino ospedale Papa Giovanni di Bergamo; le sue condizioni sono parse fin da subito disperate. «Sono incredulo - racconta in lacrime Leonardo Lozza, amico di lunga data - la notizia si è sparsa alla svelta, Nicholas era conosciuto da tutti. Siamo stati ore in ansia per lui e poi nel pomeriggio di giovedì c’è stato detto che non c’era più niente da fare e che dall’ospedale si erano attivati, attraverso il collegamento a particolari macchine, per un possibile prelievo degli organi nei prossimi giorni».