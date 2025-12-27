Altri sport
Sabato 27 Dicembre 2025
Gigante, Sofia Goggia ottava. Vince Scheib
SCI. Lo slalom gigante di Semmering è stato vinto dall’austriaca Julia Scheib in 1.56.46. Per lei a 27 anni è il terzo successo in carriera e stagionale che le consegna anche il primato nella classifica di disciplina. Con lei sul podio la svizzera Camille Rast in 1.56.60 e la svedese Sara Hector in 1.56.86.
Julia Scheib vince il gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’austriaca trionfa sulle nevi di casa e centra il terzo successo nelle ultime cinque gare. 1’56”46 il tempo della 27enne di Deutschlandsberg, che precede di 0”14 la svizzera Camille Rast e di 0”40 la svedese Sara Hector, a cui è mancato il guizzo finale dopo il miglior tempo messo a segno nella prima manche. «Non pensavo di poter vincere. La neve era molto mossa ed è stata durissimo, arrivare al traguardo in testa è stato un grande sollievo. Non riesco a descrivere le sensazioni che sto provando, quando ho sentito il calore del pubblico ho lasciato andare gli sci. Spero di continuare così», le parole di Scheib, che si prende il pettorale rosso di disciplina (380 punti) staccando Alice Robinson (292).
Sbavatura della neozelandese, che si autoelimina il prima manche dopo poche porte. Uscendo dal podio, distacchi ampi fino a trovare la canadese Valerie Grenier, quarta a 0”77, e la polacca Maryna Gasienica-Daniel, quinta a 1”36 con sette posizioni recuperate. Non ancora al top della forma in gigante, Mikaela Shiffrin termina sesta a 1”45.
Goggia ottava
Miglior risultato in carriera e per la terza volta consecutiva tra le prime dieci in classifica per la tarvisiana Lara Della Mea, buona settima in 1.58.22 . Alle sue spalle - con una prova tutta all’attacco ma con un paio di errori - Sofia Goggia ottava in 1.58.34. E poi in classifica anche Alice Pazzaglia 27esima in 2.01.07 mentre è finita fuori Giorgia Collomb.
«Credo sia stato il miglior gigante della mia stagione, non tanto per la quantità di errori, perché oggi ho sbagliato, quanto per l’atteggiamento giusto, all’attacco, per creare velocità e rimediare agli errori.Sono contenta dell’approccio e spero di entrare nel secondo gruppo di merito», afferma Goggia.
Domenica a Semmering slalom speciale con l’Italia che - alla ricerca di nuovi talenti in questa disciplina che da molti anni registra grosse difficoltà - manda in pista per la prima volta in coppa del mondo Giada d’Antonio, napoletana di 16 anni che milita nello sci club Vesuvio.
Questo l’ordine d’arrivo del gigante di Semmering, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026:
1. Julia Scheib (Aut) in 1’56”46
2. Camille Rast (Sui) a 0”14
3. Sara Hector (Swe) a 0”40
4. Valerie Grenier (Can) a 0”77
5. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) a 1”36
6. Mikaela Shiffrin (Usa) a 1”45
7. Lara Della Mea (Ita) a 1”76
8. Sofia Goggia (Ita) a 1”88
9. Thea Louise Stjernesund (Nor) a 1”90
10. Lena Duerr (Ger) a 1”95
27. Alice Pazzaglia (Ita) a 4”61
