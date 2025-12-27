Gigante, Sofia Goggia ottava. Vince Scheib

Julia Scheib vince il gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’austriaca trionfa sulle nevi di casa e centra il terzo successo nelle ultime cinque gare. 1’56”46 il tempo della 27enne di Deutschlandsberg, che precede di 0”14 la svizzera Camille Rast e di 0”40 la svedese Sara Hector, a cui è mancato il guizzo finale dopo il miglior tempo messo a segno nella prima manche. «Non pensavo di poter vincere. La neve era molto mossa ed è stata durissimo, arrivare al traguardo in testa è stato un grande sollievo. Non riesco a descrivere le sensazioni che sto provando, quando ho sentito il calore del pubblico ho lasciato andare gli sci. Spero di continuare così», le parole di Scheib, che si prende il pettorale rosso di disciplina (380 punti) staccando Alice Robinson (292).