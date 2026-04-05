Atalanta, a Lecce senza Scamacca e Hien. Le ultime di formazione
CALCIO. Krstovic in attacco, supportato da De Ketelaere e Zalewski, favorito su Raspadori. Al centro della difesa Djimsiti.
Bergamo
L’Atalanta torna in campo, dopo la sosta per le nazionali, in trasferta contro il Lecce. Per continuare la corsa a un posto nelle coppe europee della prossima stagione. Tre assenti dalla lista dei convocati di Palladino: Scamacca e Hien, come previsto, e il terzo portiere Rossi causa pubalgia.
I convocati
I convocati di Palladino per Lecce-Atalanta. Dall’under 23 chiamati Navarro e Pardel:
Portieri: Carnesecchi, Pardel, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Kolasinac, Kossounou, Navarro, Scalvini.
Esterni: Bakker, Bellanova, Bernasconi, Zappacosta.
Centrocampisti: de Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Raspadori, Zalewski.
Le ultime di formazione
Pochi ballottaggi per quanto riguarda la formazione che partirà dal primo minuto. Tra i pali Carnesecchi, in difesa favoriti Scalvini a destra, Djimsiti al centro, Kolasinac a sinistra. Sulle fasce Zappacosta e Bernasconi, al centro Ederson e de Roon. In attacco Krstovic, supportato da De Ketelaere e Zalewski, quest’ultimo favorito su Raspadori.
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