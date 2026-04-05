Atalanta, a Lecce senza Scamacca e Hien. Le ultime di formazione

L’Atalanta torna in campo, dopo la sosta per le nazionali, in trasferta contro il Lecce. Per continuare la corsa a un posto nelle coppe europee della prossima stagione. Tre assenti dalla lista dei convocati di Palladino: Scamacca e Hien, come previsto, e il terzo portiere Rossi causa pubalgia.

I convocati

I convocati di Palladino per Lecce-Atalanta. Dall’under 23 chiamati Navarro e Pardel: Portieri: Carnesecchi, Pardel, Sportiello. Difensori: Ahanor, Djimsiti, Kolasinac, Kossounou, Navarro, Scalvini. Esterni: Bakker, Bellanova, Bernasconi, Zappacosta. Centrocampisti: de Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic. Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Raspadori, Zalewski.

Le ultime di formazione

Pochi ballottaggi per quanto riguarda la formazione che partirà dal primo minuto. Tra i pali Carnesecchi, in difesa favoriti Scalvini a destra, Djimsiti al centro, Kolasinac a sinistra. Sulle fasce Zappacosta e Bernasconi, al centro Ederson e de Roon. In attacco Krstovic, supportato da De Ketelaere e Zalewski, quest’ultimo favorito su Raspadori.