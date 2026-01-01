Atalanta, Capodanno al lavoro: Zappacosta in gruppo coi compagni. Arriva Gasp

L’ex Cristante: «Obiettivo Champions»

Intanto sul fronte Roma l’ex nerazzurro Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky: «Chiaro che il nostro obiettivo a oggi è tornare in Champions, sono troppi anni che non ci siamo. Abbiamo delle possibilità e ce le siamo costruite in questa prima metà di campionato: è difficile perché ci sono squadre con noi che sono forti e forse anche più attrezzate e hanno rose più larghe, però il nostro obiettivo deve essere quello. Dobbiamo provarci fino alla fine, anche se non è facile». Poi ha parlato del suo attuale allenatore Gian Piero Gasperini, che aveva già avuto a Bergamo: «Ho ritrovato lo stesso mister: Gasperini è sempre carico e con questa grandissima conoscenza del gioco, sa cosa chiedere e come chiederlo. L’ho ritrovato con la stessa carica e la stessa voglia. Chiaramente sono passati diversi anni in cui a Bergamo ha continuato a fare benissimo e ci ha portato questa sua voglia e conoscenza anche qui a Roma».