Sport / Bergamo Città
Giovedì 01 Gennaio 2026
Atalanta, Capodanno al lavoro: Zappacosta in gruppo coi compagni. Arriva Gasp
CALCIO. Conto alla rovescia per il primo impegno del 2026 che vedrà l’Atalanta ospitare sabato sera 3 gennaio, con fischio d’inizio alle 20,45, la Roma allenata da Gian Piero Gasperini.
Bergamo
Capodanno al lavoro per l’Atalanta che giovedì 1° gennaio si è allenata a Zingonia al pomeriggio in vista dell’attesissima sfida di sabato sera a Bergamo (fischio d’inizio alle 20,45) contro la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini. In casa nerazzurra tutti in gruppo con l’eccezione di Raoul Bellanova, Mitchel Bakker e dei due giocatori impegnati in Coppa d’Africa (Ademola Lookman e Odilon Kossounou). Bellanova, alle prese con una lesione del bicipite femorale destro, prosegue con le terapie, mentre Bakker continua il lavoro per recuperare dalla rottura del crociato e si è aggregato all’Under 23. Allarme rientrato per Davide Zappacosta (uscito anzitempo con l’Inter per un fastidio muscolare), regolarmente in campo. Venerdì è in programma un’altra seduta pomeridiana.
L’ex Cristante: «Obiettivo Champions»
Intanto sul fronte Roma l’ex nerazzurro Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky: «Chiaro che il nostro obiettivo a oggi è tornare in Champions, sono troppi anni che non ci siamo. Abbiamo delle possibilità e ce le siamo costruite in questa prima metà di campionato: è difficile perché ci sono squadre con noi che sono forti e forse anche più attrezzate e hanno rose più larghe, però il nostro obiettivo deve essere quello. Dobbiamo provarci fino alla fine, anche se non è facile». Poi ha parlato del suo attuale allenatore Gian Piero Gasperini, che aveva già avuto a Bergamo: «Ho ritrovato lo stesso mister: Gasperini è sempre carico e con questa grandissima conoscenza del gioco, sa cosa chiedere e come chiederlo. L’ho ritrovato con la stessa carica e la stessa voglia. Chiaramente sono passati diversi anni in cui a Bergamo ha continuato a fare benissimo e ci ha portato questa sua voglia e conoscenza anche qui a Roma».
© RIPRODUZIONE RISERVATA