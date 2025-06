Atalanta, doppietta tedesca: il 9 agosto amichevole a Colonia

Il club nerazzurro ha ufficializzato la seconda amichevole dell’estate: è ancora in Germania. Dopo quella del 2 agosto , sabato 9 agosto , a due settimane dal via del campionato, l’Atalanta giocherà alle 15,30 al RheinEnergieStadion (nella foto), casa del Colonia, appena promosso in Bundesliga.

Saranno due trasferte singole: tra una e l’altra, la squadra rientrerà a Bergamo e non si fermerà in Germania. I «caproni» hanno già un posto nella storia atalantina: nel 1990/91 ci fu la doppia sfida per gli ottavi di finale di Coppa Uefa, superati dai nerazzurri pareggiando 1-1 in Germania e poi vincendo 1-0 a Bergamo.