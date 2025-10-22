Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Atalanta, ecco i convocati contro lo Slavia Praga

IL MATCH. Ventiquattro convocati, nessuno squalificato tra i nerazzurri: restano ai box Scalvini e Kolašinac, Musah in diffida. Fischio d’inizio per il match di Champions League alle 21 di mercoledì 22 ottobre alla New Balance Arena.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Anche Scamacca e Lookman tra i 24 convocati per il match dell’Atalanta contro lo Slavia Praga
Anche Scamacca e Lookman tra i 24 convocati per il match dell’Atalanta contro lo Slavia Praga

Sono 24 i giocatori nerazzurri scelti da mister Ivan Jurić per la sfida di Champions League in programma alle 21 di stasera - 22 ottobre - alla New Balance Arena di Bergamo contro lo Slavia Praga. Restano indisponibili Scalvini e Kolašinac, mentre Musah figura tra i diffidati. Nessuno squalificato.

Tra i convocati per l’Atalanta tutti i big del gruppo nerazzurro, con Scamacca, Lookman e De Ketelaere pronti a guidare l’attacco e Carnesecchi confermato tra i pali. Ecco tutti i convocati: Carnesecchi, Sportiello, Rossi; Bellanova, Djimsiti, Hien, Kossounou, Zappacosta, Bernasconi; de Roon, Éderson, Brescianini, Pašalić, Musah, Samardžić, Maldini, Zalewski, Sulemana; De Ketelaere, Lookman, Scamacca, Krstović, Ahanor, Obrić.

