Sport / Bergamo Città
Lunedì 10 Novembre 2025

Atalanta, Juric sollevato dall’incarico. Si tratta con Palladino

CALCIO. L’allenatore croato paga le due sconfitte consecutive in campionato e il tredicesimo posto in classifica. C’è attesa per Raffaele Palladino: la società sta trattando con l’ex della Fiorentina.

Redazione Web
Redazione Web

Ivan Jurić
Ivan Jurić

Bergamo

L’Atalanta ha deciso di cambiare allenatore, per dare una svolta a una stagione fin qui deludente soprattutto in campionato: due sole vittorie, tredicesimo posto in classifica a cinque punti dal settimo posto. Alle 17 del 10 novembre è arrivata l’ufficialità dell’esonero del mister.

Il comunicato della squadra

«Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio» si legge nel testo del comunicato della società. «Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro».

L’allenatore croato lascia i nerazzurri al 13° posto in classifica con 13 punti con 2 vittorie, 7 pareggi e due sconfitte.

Palladino il nuovo mister dell’Atalanta?

Per sostituire Juric in panchina, la società avrebbe scelto Raffaele Palladino, ex allenatore di Monza e Fiorentina, altro allenatore nel solco di Gasperini. Lo scorso anno ha centrato con i viola il sesto posto in classifica, per poi dare le dimissioni al termine della stagione per divergenze con la società.

Trattative in corso

Si attende ora l’ufficialità dell’Atalanta, sono in corso le trattative: nel passato Palladino ha giocato come attaccante o centrocampista ed è cresciuto nelle giovanili della Juventus, dove ha anche giocato in prima squadra. Ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana.
Dalle prime informazioni, il contratto con l’Atalanta lo vede a Bergamo fino al 30 giugno del 2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Juric
Atalanta
Monza
Fiorentina