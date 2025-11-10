Atalanta, Juric sollevato dall’incarico. Si tratta con Palladino

L’Atalanta ha deciso di cambiare allenatore, per dare una svolta a una stagione fin qui deludente soprattutto in campionato: due sole vittorie, tredicesimo posto in classifica a cinque punti dal settimo posto. Alle 17 del 10 novembre è arrivata l’ufficialità dell’esonero del mister.

Il comunicato della squadra

«Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio» si legge nel testo del comunicato della società. «Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro».

L’allenatore croato lascia i nerazzurri al 13° posto in classifica con 13 punti con 2 vittorie, 7 pareggi e due sconfitte.

Palladino il nuovo mister dell’Atalanta?

Per sostituire Juric in panchina, la società avrebbe scelto Raffaele Palladino, ex allenatore di Monza e Fiorentina, altro allenatore nel solco di Gasperini. Lo scorso anno ha centrato con i viola il sesto posto in classifica, per poi dare le dimissioni al termine della stagione per divergenze con la società.

Trattative in corso