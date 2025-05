Atalanta, Lookman in bilico per la partita con la Roma

Continua a lavorare da solo e non in campo a Zingonia Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta che resterà in dubbio fino all’ultimo in vista della sfida di lunedì sera con la Roma a Bergamo. L’attaccante nigeriano aveva accusato venerdì mattina 9 maggio un’infiammazione al tendine d’Achille destro.