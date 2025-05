Lookman in forse per la sfida con la Roma. Genoa-Atalanta tra sabato 17 e domenica 18

Gian Piero Gasperini rischia di dover rinunciare ad Ademola Lookman per il match di lunedì sera contro la Roma, gara valida per la terzultima giornata di campionato e che potrebbe essere decisiva nella corsa alla Champions League. L’attaccante non si è allenato in gruppo per un fastidio infiammatorio al tendine d’Achille destro. Il giocatore verrà rivalutato sabato 10 ma è in dubbio per il posticipo contro i giallorossi di Ranieri. Per Cuadrado, Scalvini, Scamacca e Kolasinac, solo terapie per i rispettivi infortuni, per Palestra e Posch solo lavori individuali. Sabato seduta al mattino a Zingonia. Per quel che riguarda la formazione se Lookman non dovesse farcela, spazio a Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Retegui.