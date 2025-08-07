Sport / Bergamo Città
Atalanta, mercoledì 13 agosto allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo
L’INIZIATIVA. L’occasione per un saluto estivo tra squadra e tifosi a dieci giorni dall’inizio del campionato.
Bergamo
L’Atalanta saluterà i suoi tifosi mercoledì 13 agosto, con un allenamento a porte aperte - inizio alle 18 - allo stadio di Bergamo. Un’occasione per testare ufficialmente il nuovo manto erboso, in vista del Trofeo Bortolotti e dell’esordio in campionato, ma anche per ricevere dalla piazza il giusto incitamento dopo una lunga estate di lavoro per preparare la nuova stagione.
A partire dalle 17 saranno aperti gli ingressi della Curva Nord, dove i tifosi potranno assistere all’allenamento dell’Atalanta.
