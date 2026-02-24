Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Martedì 24 Febbraio 2026

Atalanta, parte l’operazione rimonta. Alle 19,45 parlano Palladino e Carnesecchi

CALCIO. Mercoledì 25 febbraio la sfida di ritorno dei playoff di Champions League, contro il Borussia Dortmund: si riparte dal 2-0 in favore dei tedeschi.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’Atalanta festeggia sotto la curva la vittoria contro il Napoli
L’Atalanta festeggia sotto la curva la vittoria contro il Napoli
(Foto di Afb)

Bergamo

La vittoria in campionato contro il Napoli ha rilanciato l’entusiasmo di casa Atalanta. I nerazzurri, mercoledì 25 febbraio, andranno a caccia dell’impresa contro il Borussia Dortmund, nel ritorno dei playoff di Champions League: obiettivo rimonta, dopo il 2-0 subito all’andata, in Germania.

Dal campo

Assenti De Ketelaere e Raspadori, al centro dell’attacco dovrebbe tornare - dal primo minuto - Gianluca Scamacca, come nella sfida d’andata. Sulla trequarti, dopo il gol decisivo contro il Napoli, salgono le quotazioni di Samardzic, in coppia con Zalewski. Favoriti Bernasconi e Zappacosta sulle fasce, come Ederson e de Roon in mezzo al campo. Ballottaggi aperti in difesa, anche in base alle condizioni di Kolasinac.

Alle 19,45 parlerà in conferenza stampa mister Palladino, con lui Marco Carnesecchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
De Ketelaere
Gianluca Scamacca
Atalanta
borussia dortmund