Atalanta, parte l’operazione rimonta. Alle 19,45 parlano Palladino e Carnesecchi

La vittoria in campionato contro il Napoli ha rilanciato l’entusiasmo di casa Atalanta. I nerazzurri, mercoledì 25 febbraio, andranno a caccia dell’impresa contro il Borussia Dortmund, nel ritorno dei playoff di Champions League: obiettivo rimonta, dopo il 2-0 subito all’andata, in Germania.

Dal campo

Assenti De Ketelaere e Raspadori, al centro dell’attacco dovrebbe tornare - dal primo minuto - Gianluca Scamacca, come nella sfida d’andata. Sulla trequarti, dopo il gol decisivo contro il Napoli, salgono le quotazioni di Samardzic, in coppia con Zalewski. Favoriti Bernasconi e Zappacosta sulle fasce, come Ederson e de Roon in mezzo al campo. Ballottaggi aperti in difesa, anche in base alle condizioni di Kolasinac.