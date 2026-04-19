Atalanta, Sulemana e Hien puntano la Lazio: verso il recupero in Coppa Italia
CALCIO. Domenica 19 aprile il ghanese si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe recuperare per la gara di mercoledì 22 alle 21 a Bergamo. Spera anche lo svedese. Zalewski, Bernasconi e Scamacca possono tornare dal 1’.
Sulemana e Hien, buone notizie dall’infermeria in casa Atalanta, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, mercoledì 22 aprile (alle 21) alla New Balance Arena contro la Lazio.
Domenica 19, alla ripresa dopo la partita all’Olimpico contro la Roma, Sulemana è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e dovrebbe essere disponibile, mentre Hien ha lavorato individualmente sul campo e potrebbe recuperare in extremis.
Rispetto alla formazione schierata inizialmente contro la Roma, Palladino in Coppa Italia potrebbe rilanciare dal 1’ Zalewski, Bernasconi e Scamacca. Mercoledì si ripartirà dal 2-2 dell’andata all’Olimpico: in palio un posto in finale contro la vincente di Inter-Como, in programma martedì 21 a San Siro (0-0 all’andata).
© RIPRODUZIONE RISERVATA