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Sport / Bergamo Città Domenica 19 Aprile 2026

Atalanta, Sulemana e Hien puntano la Lazio: verso il recupero in Coppa Italia

CALCIO. Domenica 19 aprile il ghanese si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe recuperare per la gara di mercoledì 22 alle 21 a Bergamo. Spera anche lo svedese. Zalewski, Bernasconi e Scamacca possono tornare dal 1’.

Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, Sulemana e Hien puntano la Lazio: verso il recupero in Coppa Italia
Kamaldeen Sulemana, qui dopo il 2-0 firmato contro la Juventus in Coppa Italia. Il ghanese, ali box per una contusione al piede, dovrebbe rientrare con la Lazio
(Foto di Afb)

Sulemana e Hien, buone notizie dall’infermeria in casa Atalanta, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, mercoledì 22 aprile (alle 21) alla New Balance Arena contro la Lazio.

Domenica 19, alla ripresa dopo la partita all’Olimpico contro la Roma, Sulemana è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e dovrebbe essere disponibile, mentre Hien ha lavorato individualmente sul campo e potrebbe recuperare in extremis.

Rispetto alla formazione schierata inizialmente contro la Roma, Palladino in Coppa Italia potrebbe rilanciare dal 1’ Zalewski, Bernasconi e Scamacca. Mercoledì si ripartirà dal 2-2 dell’andata all’Olimpico: in palio un posto in finale contro la vincente di Inter-Como, in programma martedì 21 a San Siro (0-0 all’andata).

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