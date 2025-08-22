Atalanta verso il Pisa, le ultime di formazione. Godfrey allo Sheffield

Ultimi dettagli in casa Atalanta, verso l’esordio in campionato contro il Pisa di domenica 24 agosto, l’esordio ufficiale di Ivan Juric sulla panchina nerazzurra.

Verso il Pisa

Capitolo formazione: Ivan Juric va verso la conferma del 3-4-2-1 visto nelle amichevoli estive, con Carnesecchi in porta, Kossounou e Hien in difesa, Bellanova a destra, il duo de Roon-Ederson in mediana, De Ketelaere alle spalle di Scamacca in attacco. Restano alcuni ballottaggi: Maldini e Kamaldeen Sulemana si giocano un posto sulla trequarti, Zappacosta è favorito su Zalewski a sinistra e Djimsiti su Scalvini in difesa.

Godfrey in Inghilterra

Nel frattempo l’Atalanta comunica di aver ceduto allo Sheffield United FC, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Matthew Godfrey: «Atalanta BC augura a Ben le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale in Inghilterra», scrive la società in un comunicato.

Striscioni a Zingonia

Due striscioni sono comparsi a Zingonia dopo il rientro di Lookman e la trattativa saltata con l’Inter. I toni dei tifosi sono forti e contestano il calciatore nigeriano che nel frattempo continua ad allenarsi da solo - fino alla fine del mercato - in ottica di un suo graduale reintegro a meno che non si aprano nuovi imprevisti scenari negli ultimi giorni del mercato.

Abbonamenti, rinnovato accordo con Atb