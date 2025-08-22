Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025

Atalanta verso il Pisa, le ultime di formazione. Godfrey allo Sheffield

CALCIO. Nerazzurri pronti all’esordio in campionato: Ederson verso una maglia da titolare. Striscioni a Zingonia per Lookman.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Godfrey in campo
Godfrey in campo

Bergamo

Ultimi dettagli in casa Atalanta, verso l’esordio in campionato contro il Pisa di domenica 24 agosto, l’esordio ufficiale di Ivan Juric sulla panchina nerazzurra.

Verso il Pisa

Capitolo formazione: Ivan Juric va verso la conferma del 3-4-2-1 visto nelle amichevoli estive, con Carnesecchi in porta, Kossounou e Hien in difesa, Bellanova a destra, il duo de Roon-Ederson in mediana, De Ketelaere alle spalle di Scamacca in attacco. Restano alcuni ballottaggi: Maldini e Kamaldeen Sulemana si giocano un posto sulla trequarti, Zappacosta è favorito su Zalewski a sinistra e Djimsiti su Scalvini in difesa.

Godfrey in Inghilterra

Nel frattempo l’Atalanta comunica di aver ceduto allo Sheffield United FC, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Matthew Godfrey: «Atalanta BC augura a Ben le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale in Inghilterra», scrive la società in un comunicato.

Striscioni a Zingonia

Due striscioni sono comparsi a Zingonia dopo il rientro di Lookman e la trattativa saltata con l’Inter. I toni dei tifosi sono forti e contestano il calciatore nigeriano che nel frattempo continua ad allenarsi da solo - fino alla fine del mercato - in ottica di un suo graduale reintegro a meno che non si aprano nuovi imprevisti scenari negli ultimi giorni del mercato.

Abbonamenti, rinnovato accordo con Atb

Anche quest’anno, il giorno della partita, i tifosi potranno andare gratuitamente allo stadio di Bergamo usando i mezzi Atb e Teb. Tutti i possessori di tagliando d’accesso allo stadio di Bergamo potranno quindi utilizzare gratuitamente e per tutto il giorno le corse dell’intera rete. A tal fine, sarà sufficiente esibire al personale di controllo il biglietto valido per la partita di campionato prevista per quel giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Benjamin Matthew Godfrey
Ivan Juric
Atalanta
Inter