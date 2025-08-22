Sport / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025
Atalanta verso il Pisa, le ultime di formazione. Godfrey allo Sheffield
CALCIO. Nerazzurri pronti all’esordio in campionato: Ederson verso una maglia da titolare. Striscioni a Zingonia per Lookman.
Ultimi dettagli in casa Atalanta, verso l’esordio in campionato contro il Pisa di domenica 24 agosto, l’esordio ufficiale di Ivan Juric sulla panchina nerazzurra.
Verso il Pisa
Capitolo formazione: Ivan Juric va verso la conferma del 3-4-2-1 visto nelle amichevoli estive, con Carnesecchi in porta, Kossounou e Hien in difesa, Bellanova a destra, il duo de Roon-Ederson in mediana, De Ketelaere alle spalle di Scamacca in attacco. Restano alcuni ballottaggi: Maldini e Kamaldeen Sulemana si giocano un posto sulla trequarti, Zappacosta è favorito su Zalewski a sinistra e Djimsiti su Scalvini in difesa.
Godfrey in Inghilterra
Nel frattempo l’Atalanta comunica di aver ceduto allo Sheffield United FC, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Matthew Godfrey: «Atalanta BC augura a Ben le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale in Inghilterra», scrive la società in un comunicato.
Striscioni a Zingonia
Due striscioni sono comparsi a Zingonia dopo il rientro di Lookman e la trattativa saltata con l’Inter. I toni dei tifosi sono forti e contestano il calciatore nigeriano che nel frattempo continua ad allenarsi da solo - fino alla fine del mercato - in ottica di un suo graduale reintegro a meno che non si aprano nuovi imprevisti scenari negli ultimi giorni del mercato.
Abbonamenti, rinnovato accordo con Atb
Anche quest’anno, il giorno della partita, i tifosi potranno andare gratuitamente allo stadio di Bergamo usando i mezzi Atb e Teb. Tutti i possessori di tagliando d’accesso allo stadio di Bergamo potranno quindi utilizzare gratuitamente e per tutto il giorno le corse dell’intera rete. A tal fine, sarà sufficiente esibire al personale di controllo il biglietto valido per la partita di campionato prevista per quel giorno.
