Basket, la BluOrobica punta sui giovani e pensa in grande: in panchina Cece Ciocca

I principali obiettivi della società

Il ritorno di Cece Ciocca

Cece Ciocca allenatore della Bergamo Basket 2014 nella stagione di serie A2 maschile 2017/18

(Foto di Archivio)

Tecnico di grande esperienza, Ciocca si rimette in gioco ripartendo proprio dai giovani, con un ruolo centrale nel nuovo corso della BluOrobica: «Grazie a un’intuizione di Paolo Andreini ritorno dopo tanti anni a casa mia - rivela il coach Cece Ciocca - Dopo 25 anni di prime squadre affronto una sfida con i giovani. Torno quindi a calarmi in quel contesto che per tanti anni mi ha formato, come ad esempio a Treviglio. Essere alla BluOrobica dopo tanti anni è per me un’emozione forte e ho una grande motivazione. Ringrazio di avermi letteralmente coinvolto in questo progetto che mi permetterà di lavorare con i giovani e formarli, che è la cosa che mi piace di più in assoluto». E sugli obiettivi conclude: «Vogliamo fare sì che i giovani della BluOrobica possano in futuro esordire nei campionati nazionali con un’esperienza e un bagaglio importante».