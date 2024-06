BB14, la vittoria a Fidenza vale la promozione in serie B nazionale

Domenica 9 giugno di festa per la BB14 che vincendo 77-71 al Palasport di Fidenza si aggiudica di diritto la promozione diretta. Ottimi capitan Simoncelli e compagni in difesa e a rimbalzo. Un plauso anche agli avversari anche che non hanno mai mollato, chiudendo avanti nei primi due quarti. Parziali: 22-16 (al decimo minuto) 39-37 (intervallo lungo) 52-60 (mezz’ora).