Camminata nerazzurra: dal 15 aprile le iscrizioni

Dal 15 aprile ci si potrà iscrivere alla quindicesima edizione della Camminata Nerazzurra, organizzata dal Centro Coordinamento del Club Amici dell’Atalanta, in programma il 19 maggio con partenza e arrivo dal Sentierone. Poco più di un mese, quindi, per accaparrarsi le tradizionali magliette (compreso il pacco-corsa) da indossare. Questa volta la maglietta (definita ormai da collezione) porta la firma del presidente Antonio Percassi.

Gli organizzatori dell’evento ritengono possibile battere il record di partecipazione fissato nel giugno del 2018 con 18mila partecipanti. Ad auspicarlo, innanzitutto, è il numero uno degli «Amici» Marino Lazzarini che senza giri di parole punta a grandi numeri. «Contiamo anche sul grande entusiasmo della tifoseria atalantina, figlio dei prestigiosi risultati che sta conseguendo la squadra del cuore. Più sarà il numero di chi prenderà il via e più elevata sarà l’entità del ricavato da devolvere in beneficenza. A oggi l’ammontare della somma girata alle associazioni onlus supera i 600mila euro. Come sempre, inoltre, a poterci tendere la mano saranno le condizioni metereologiche che auspichiamo favorevoli». Per mercoledì il comitato promotore ha convocato i delegati dei 210 volontari che garantiranno il regolare svolgimento della camminata che detiene il primato di partecipazione assoluto tra quelle da sempre ideate nella provincia orobica.