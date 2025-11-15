Ciclismo, nel 2026 un Giro in provincia ma niente partenza a Bergamo

In questi giorni si è fatta strada l’ipotesi di un partenza da Bergamo, anziché Cassano d’Adda, ipotesi che Giovanni Bettineschi, presidente della Promoeventi, ha categoricamente smentito. Non ci dovrebbero essere dubbi sul luogo di partenza in quanto il promoter da quattro lustri ha consolidato i rapporti con gli organizzatori di Rcs Sport. «È pur vero - ha affermato lo scalvino di Colere - che sono vicino a Gianni (Motta, ndr) in quanto la partenza da Cassano è un omaggio al campione di Groppello d’Adda nel 60° della conquista della maglia rosa. Il mio è stato soltanto un intervento di amicizia che non ha nulla a che vedere con la tappa se non un amichevole interessamento ai margini della stessa».