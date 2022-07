Gasp: mercato in stallo, bene Ederson. L’obiettivo? «Voglio rafforzami e costruire una squadra. Società dinamica»

«Pinamonti? El Shaarawy? Non farò nessun nome né specificherò i ruoli eventualmente scoperti, per me l’obiettivo è ringiovanirci e rafforzarci - spiega il tecnico nerazzurro -. Non abbiamo ancora fatto lavoro tattico, ma certo Ederson ha confermato quanto di buono fatto vedere alla Salernitana». E ha aggiunto: «Teniamo d’occhio anche i giovani Scalvini, Okoli, Zortea, Ruggeri, Cisse e Cambiaghi che finora s’è sempre allenato a parte».