Sport / Bergamo Città
Domenica 04 Gennaio 2026

L’asta benefica delle maglie dell’Atalanta sfonda quota 25mila euro -Le quotazioni

L’INIZIATIVA SOLIDALE. Pubblichiamo l’aggiornamento delle quotazioni dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta alle 20 di domenica 4 gennaio

Scamacca con la maglia del Christmas match contro il Cagliari
Scamacca con la maglia del Christmas match contro il Cagliari
(Foto di Afb)

Bergamo

Manca soltanto una settimana al termine dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» e il montepremi complessivo delle promesse di pagamento ha superato il muro dei 25mila euro.

L’iniziativa, giunta alla 15a edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming qui), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Cagliari 2-1 dello scorso 13 dicembre.

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore.

Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: in vetta alla speciale classifica è tornata la numero 9 del centravanti Gianluca Scamacca, rilanciata a 2000 euro. Importanti rialzi anche per Scalvini (1100), Kossounou, Hien, Bernasconi e Ahanor (1000) mentre la più economica è rimasta quella di Bakker (500).

Le quotazioni nel dettaglio

09 - SCAMACCA 2000
15 - DE ROON 1700
11 - LOOKMAN 1600
08 - PASALIC 1500
23 - KOLASINAC 1500
19 - DJIMSITI 1100
42 - SCALVINI 1100
03 - KOSSOUNOU 1000
04 - HIEN 1000
16 - BELLANOVA 1000
17 - DE KETELAERE 1000
29 - CARNESECCHI 1000
47 - BERNASCONI 1000
59 - ZALEWSKI 1000
69 - AHANOR 1000
77 - ZAPPACOSTA 1000
13 - EDERSON 900
44 - BRESCIANINI 900
07 - SULEMANA 800
06 - MUSAH 600
10 - SAMARDZIC 600
31 - ROSSI 600
57 - SPORTIELLO 600
70 - MALDINI 600
90 - KRSTOVIC 600
05 - BAKKER 500

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Cagliari
Sport
Calcio
Sociale
beneficenza
Lorenzo D’Antiga
Gianluca Scamacca
Atalanta
Bergamo tv
Fondazione della comunità bergamasca onlus