L’Atalanta a Pasquetta nella tana del Lecce. Krstovic sarà il terminale in attacco

Salvo novità dell’ultim’ora, saranno ventidue i convocati dell’Atalanta che voleranno nel primo pomeriggio due giorno di Pasqua in Puglia, ovvero tutta la rosa a disposizione a esclusione di Scamacca e Hien. Il centravanti ha saltato il Verona per una lesione all’adduttore e poi ha comunque raggiunto l’Italia, allenandosi per quanto poteva ma stando comunque vicino alla squadra azzurra. Hien si è fermato con la Svezia per i postumi distrattivi al bicipite femorale ed è rientrato a Zingonia. I due saranno ai box per un paio di settimane e non giocheranno con Lecce e Juventus con la speranza di rientrare contro la Roma o la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.