L’Atalanta a Pasquetta nella tana del Lecce. Krstovic sarà il terminale in attacco
SERIE A . Dopo la dolorosa eliminazione dell’Italia dal Mondiale, il calcio italiano si rituffa in campionato e l’Atalanta sarà di scena a Lecce il giorno di Pasquetta alle 15, con l’obiettivo di vincere per rincorrere l’Europa.
Bergamo
Salvo novità dell’ultim’ora, saranno ventidue i convocati dell’Atalanta che voleranno nel primo pomeriggio due giorno di Pasqua in Puglia, ovvero tutta la rosa a disposizione a esclusione di Scamacca e Hien. Il centravanti ha saltato il Verona per una lesione all’adduttore e poi ha comunque raggiunto l’Italia, allenandosi per quanto poteva ma stando comunque vicino alla squadra azzurra. Hien si è fermato con la Svezia per i postumi distrattivi al bicipite femorale ed è rientrato a Zingonia. I due saranno ai box per un paio di settimane e non giocheranno con Lecce e Juventus con la speranza di rientrare contro la Roma o la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.
Molte certezze per Palladino
Con Scamacca e Hien ko giocheranno sicuramente Krstovic e Djimsiti a Lecce. Il modulo sarà il 3-4-2-1 e mister Palladino dovrebbe affidarsi alle certezze: da prevedere Carnesecchi in porta, Scalvini e Kolasinac braccetti in difesa con Djimsiti centrali, Zappacosta terzino destro, de Roon ed Ederson a centrocampo e De Ketelaere ala destra. E Krstovic unica punta. Qualche dubbio a sinistra, con tre calciatori a giocarsi due posti da titolare: favorito il tandem Bernasconi-Zalewski, ma il tecnico nerazzurro potrebbe anche puntare su Raspadori. Qualche speranza per Pasalic e Samardzic.
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