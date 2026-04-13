L’Atalanta riprende a lavorare: Hien, poche chance di recupero per la Roma

Archiviata la sconfitta casalinga contro la Juventus, l’Atalanta è tornata ad allenarsi lunedì 13 aprile: in vista, infatti, c’è lo scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma di sabato 18 aprile alle 20,45. Tre i giocatori monitorati in particolare, che hanno lavorato a parte: Hien e Rossi stanno seguendo un percorso di recupero dai postumi distrattivi all’adduttore (lo svedese) e dalla pubalgia (il terzo portiere); Sulemana invece si limita alle terapie per la contusione al piede. Tutti e tre erano già assenti contro la Juve, e rischiano il forfait anche con i giallorossi: poche chance soprattutto per il difensore, qualcuna in più per attaccante e portiere.