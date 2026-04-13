L’Atalanta riprende a lavorare: Hien, poche chance di recupero per la Roma
CALCIO. In vista dello scontro diretto di sabato 18 aprile all’Olimpico sono in dubbio anche Sulemana e Rossi. Scamacca si candida a una maglia da titolare.
Bergamo
Archiviata la sconfitta casalinga contro la Juventus, l’Atalanta è tornata ad allenarsi lunedì 13 aprile: in vista, infatti, c’è lo scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma di sabato 18 aprile alle 20,45. Tre i giocatori monitorati in particolare, che hanno lavorato a parte: Hien e Rossi stanno seguendo un percorso di recupero dai postumi distrattivi all’adduttore (lo svedese) e dalla pubalgia (il terzo portiere); Sulemana invece si limita alle terapie per la contusione al piede. Tutti e tre erano già assenti contro la Juve, e rischiano il forfait anche con i giallorossi: poche chance soprattutto per il difensore, qualcuna in più per attaccante e portiere.
In lizza Krstovic e Raspadori
Gli altri nerazzurri sono tutti a disposizione: Hien, unico titolare dei tre acciaccati, verrebbe sostituito ancora da Djimsiti. Mister Palladino per il resto potrebbe proseguire sulla strada di un undici collaudato nelle ultime settimane. La situazione più fluida sembra essere in attacco, dove Scamacca, dopo lo spezzone con i bianconeri, si candida a un posto dal 1’. È in ballottaggio con Krstovic e anche con Raspadori, quest’ultimo possibile alternativa anche di Zalewski sulla sinistra.
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